以太坊（Ethereum）已於台灣時間15日下午4點42分42秒，正式從工作量證明（Prove-of-Work, PoW）轉換為權益證明（Prove-of-Stack, PoS），這是加密貨幣的歷史性的一刻，以太坊基金會（Ethereum Foundation）表示，合併將使以太坊網絡的能源效率提高約 99.95%，並將為包括分片（Sharding）在內的未來擴展解決方案奠定基礎。

據區塊鏈新聞網站cointelegraph.com稍早報導，以太坊主網於區塊高度15537393，伴隨著終端總難度（Terminal Total Difficulty, TTD）來到58750000000000000000000 的終端，我們看到了以太坊主網執行層和信標鏈的共識層的合併，這意味著以太坊網路將不再依賴關於工作量證明（PoW）共識機制。

以太坊聯合創始人布特林（Vitalik Buterin）在這歷史的一刻發生不久後也發了一則推文慶祝了本次合併。

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today. — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022

根據區塊鏈新聞網站coindesk.com稍早報導，這樣的轉換為以太坊網路耗能的問題帶來了巨大的改善，（因為大家不用再用礦機解數學難題來尬誰比較快了），相較先前的消耗將節省99.5%左右的能量，從能源成本的角度來看，這就像整個芬蘭突然關閉了全國的電網一樣。以太坊的開發人員表示，此次升級將使市值600億美元（約1.8兆新台幣）的加密貨幣交易所（含DeFi）、借貸服務、非同值化區塊鏈代幣 (NFT) 市場和其他應用程序的生態系統更加安全和打開未來的拓展性。