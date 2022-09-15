針對多元計程車工會力挺民進黨新北市長參選人林佳龍議題爆出爭議，台北市議員王鴻薇指稱林佳龍「資深被騙專門戶」，林佳龍競選辦公室發言人李坤城呼籲王鴻薇，在搞清楚事實、善盡查證責任以前勿混淆社會大眾視聽，不禁讓人想起王鴻薇過去上中國央視自我閹割到連稱蔡英文為「總統」都不敢，拿出面對事實的勇氣，不要總是在中國龜縮，回到台灣再用抹黑、造假的方式攻擊其他政黨候選人。

對於侯陣營刻意操弄混淆雙方工會，李坤城批評是拙劣操作，認為王鴻薇身為民意代表，不僅未經查證「竹篙湊菜刀」，從中二補選開始至今一而再抹黑林佳龍，日前甚至造假台中 9 年前的淹水舊照，遭狠酸「為什麼愛說謊呢？」才辯稱是照片誤植，如今又故技重施，企圖以混淆雙方工會的方式以假亂真，簡直就是「資深造假專門戶」。

李坤城表示，李威爾的「台灣數位平台預約接送從業人員產業工會」，從事多元計程車服務，即為多元計程車工會之一合法立案，團隊或該工會並未掛上「台北市」多元計程車工會。

民進黨新北市長參選人林佳龍14日出席「多元計程車司機工會力挺林佳龍」記者會並提多項計程車政見，不過「臺北市多元化計程車產業工會」發出聲明，與林佳龍合體自稱的李威爾非工會理事長，工會向來以行政中立為原則，不參與任何政治競選活動，將對李男保留法律追訴權。

另針對新北市政府交通局就林佳龍14日所提出的計程車政見回應：「現有機制比較好，政見不是已經做了，就是比不上現行做法」，林佳龍競選辦公室發言人何博文表示，很高興侯市府終於對林佳龍提出的政見做出回應，無奈交通局鍾局長的回應不僅凸顯新北市府對計程車的不重視，也毫未體恤辛苦的計程車司機和行動不便者，市府團隊就如同侯市長面對各種爭議案件的態度一樣無情。