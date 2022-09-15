台北市長民進黨參選人陳時中選戰策略狀況百出，選舉行程凸槌、荒誕造假情況一堆，被媒體稱是「重新定義何謂負面選戰」。文化大學廣告系主任鈕則勳認為，陳時中的選舉戰略已出現「三大問題」，如果再不調整，只會不斷加深民眾的負面印象，最後不僅丟失年輕族群的票源，更會失去中間選民的支持。

論及陳時中競選策略的「三大問題」，鈕則勳表示，首先是「逆人設導致前不著村後不著店」。

鈕則勳分析，之所以有此情況，在於陳時中團隊發現民調在年輕選票落後，因此想做一些Kuso或自認創意的「類年輕」操作，但當中諸多做法被認為是譁眾取寵，甚至扯出風暴，拉不到年輕票，原本應強化的指揮官人設，比如說沉穩、專業、經驗、臨危不亂、能夠應付危機、抗壓性強等能夠吸引中間選民的特質，幾乎沒有被表現出來，因此無法拓票中間選民，也吸納不到年輕族群選票，等於陷入進退失據的困境。

至於第二個問題，鈕則勳認為是「接連犯錯，可能導致負面印象累積」，主要在於陳時中陣營接連錯誤不斷，因此就選戰策略上來說，在對手沒有戰術錯誤時，陳時中便有可能被放大錯誤而失分。另外，特別是小錯不斷的累積，也可能導致負面印象不斷深化，從而失去廣大的中間選民支持，淪為只能鞏固基本盤。

鈕則勳指出，第三個問題為「接連的錯誤可突顯競選總部功能失調」，當中不只是團隊縱向及橫向聯繫及磨合出狀況，再來就是龐大的立委或是議員策士團功能仍未發揮，還有可能是陳時中身邊沒有真正了解他，無法精確傳達指令並要求貫徹，缺乏讓團隊人員願意主動配合的左膀右臂。

鈕則勳說，上述三大問題若未解決，陳時中團隊進程便只能像跳探戈一樣，「進一步退兩步」，照這樣的路徑發展下去，蔣萬安或黃珊珊就可能已經達陣得分了。