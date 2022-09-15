嘉義市立博物館展出「摩登時光」特展，數千條木紋夾板象徵密集木造建築。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠參觀市立博物館展出「摩登時光」特展。（廖素慧攝）

嘉義市以「摩登時光．大通小城」為主題，參加今年台灣文博會地方館展覽，11天展期中吸引7萬多人次參觀，廣受好評，市府將全展原汁原味搬回嘉義市立博物館，即日起至11月19日展出2個月，讓更多人來感受嘉義市從古早到現代的摩登。

台灣文博會今年在高雄流行音樂中心舉辦，嘉義市由策展人徐景亭、協同策展人黃銘彰策畫「摩登時光．大通小城」，以近代重量級嘉義畫家陳澄波作品《展望諸羅城》為發想，陳澄波從嘉義公園及樹木園所在的山仔頂，遠眺、畫出1934年「大通」（中山路）的市區風景，此次市立博物館大廳入口展出這件作品的超大型陶板複製畫。

展場還有剪紙藝術家Wuba Yang以剪紙藝術重新詮釋百年來仍生機盎然的植物，潘岳麟設計師與鄒弘義燈籠工藝師共創的宗教信仰的物件，呈現祭拜、敬神、祝壽擺宴等各種祭祀用品，貼近生活的日常。

市長黃敏惠表示，整個展場宛如1座嘉義迷你城，從天而降數千條木紋夾板，象徵嘉義市有至少6000棟木造建築，是全台木構房屋最密集的城市，展場裡全木質的視覺感及香味，就像沉浸在「木都」城市的獨特氣息，常民信仰展區也呈現嘉義的廟宇文化及市場氛圍，很接地氣。

黃敏惠表示，由於台灣文博會期間「嘉義館的摩登時代」獲得熱烈回響，特別搬回嘉義市立博物館「再現嘉義市的摩登時光」，嘉義的設計軟實力不斷發光發熱，民眾日常生活有設計巧思，從城市治理也以設計導入交通、公園、文教、創生及產業等方面，讓城市更宜居。