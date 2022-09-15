國際金融協會（IIF）表示，經濟增長放緩正在加劇全球債務壓力，尤其是新興市場，並警告未來企業破產數量恐大幅增加。

IIF表示，今年第二季（4～6月）用來衡量借款人償債能力的全球債務占GDP比率升至350%，為5個季度以來首度攀升。

在新興市場，這個占比升高近3.5個百分點，占GDP比率達到252%，反映出經濟增長大幅放緩的打擊。

IIF永續發展研究部門主管Emre Tiftik在報告中指出，通膨壓力不足以降低債務比率。

雖然債務占比升高，但整體而言全球債務呈現下滑，以美元計在截至6月底的三個月內減少5.5兆美元，至300兆美元，為2018年以來首見。

成熟市場的債務減少4.9兆美元，至略高於201兆美元；新興市場債務減少6000億美元，使開發中經濟體的債務總額達到99兆美元。

債務總額減少，主要因為美元兌其他主要貨幣逼近20年高點，以及發債減緩。

IIF經濟學家在報告中表示，隨著能源和食品價格上漲，因擔心經濟增長迅速放緩和社會緊張局勢加劇，政府可能擴大舉債，到今年底，全球債務占GDP比率估將再升高2個百分點。

聯準會料將在下周會議升息至少75個基點，借貸成本的壓力料將繼續升高。IIF表示，隨著借貸成本攀升，企業破產數量可能大幅增加，這表示各央行在不打擊就業市場下實現經濟軟著陸的目標，將非常具挑戰性。