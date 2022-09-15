在投資人進場買進遭到錯殺的航空以及鐵路等部分疫情復甦相關類股下，日股15日上漲，早盤結束時，日經一度逼近兩萬八大關。不料，午盤時出現獲利賣壓漲勢縮小，日經收27,875.91點，漲57.29點或0.21%。東證收1,950.43點，漲2.97點或0.15%。

分析師認為，日股因14日重挫不少，目前是反彈。不過受到美股漲幅有限，股市才僅小紅而已。

傳出日本政府可能加緊腳步，準備大幅鬆綁抗疫規定，航空公司以及鐵路業者表現較佳，分別一度漲1.5%以及1.54%。其中，全日空漲1.68%，日航漲1.89%，JR東日本更收漲近2%。

路透社查訪報導，45%日企表示日圓在今年底以前將走升，預估落在136到140範圍。有28%預測日圓還會更強，可能在131到135箱型整理。另外，約11%認為126至130，少數3%甚至覺得會升到120與125之間。

受日圓匯價影響較大的出口類股中，汽車族群表現不一，豐田持平，本田跌0.58%，但日產漲1.45%，三菱漲0.65%，馬自達也漲0.68%。