即食商機湧現，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網今年前8個月調理包銷售年增飆3成，momo《秋季美食大賞》精選超過250款常溫調理包限時下殺5折起，希望進一步推升銷售，為9月營收增添動能。

後疫情時代，即食料理風潮當道，便攜輕巧的常溫調理包亦為近年備受關注的話題美食，且買氣持續攀升，根據momo購物網統計，今年前8個月調理包銷售年增飆3成，單月最高總銷量更高達數十萬包，其中「咖哩包」為人氣首選，美食品牌與連鎖餐廳都祭出口味琳瑯滿目且能單人享用的咖哩包，佔整體調理包銷售佔比65%，均創下月銷破萬包的好成績；「台味名店招牌菜」及「湯品包」也是眾多消費者餐桌上指定的菜色，白飯殺手「鬍鬚張」黃金粹魯／雞絲月銷超過2500包。

看準宅食商機噴發，momo購物網推出《秋季美食大賞》助陣買氣，即日起至9月30日調理包全品項熱銷下殺5折起，希望進一步推升銷售。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年8月合併營收約為81.2億元，年增12.36%，再創歷年同月新高，其中momo網路購物創單月歷史同期新高，年增約14%，佔全公司營業額的95.4%，五大品類3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒皆保有雙位數成長；累計今年1月至8月合併營收逾641.3億元，較去年同期成長16.6%，亦是歷年同期新高。