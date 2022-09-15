籃籃體驗大王蓮被阻止。（民視提供）

籃籃（左）與李又汝被騙到大王蓮上。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，本周播出浩子、阿翔、籃籃、李又汝、馬丁，來到桃園觀音體驗蓮花農莊志評，籃籃一看到大王蓮就興奮地想要飛撲上去，一旁職人連忙飛撲阻止，嚇得籃籃緊急煞車，原來一般乘坐大王蓮時上面通常都會放一塊壓克力板來增加浮力，若是冒然直接坐上去，葉面會因受力不平均而破裂，而且大王蓮葉的背面全都是尖刺，一不小心割到臉就破相了，讓籃籃嚇得直呼好險，如果剛剛衝過去直接坐下，不但會失足落水，還會被尖刺紋身鮮血直流。

在解釋後，職人拿出透明壓克板鋪在大王蓮上，籃籃及李又汝們躍躍欲試，迫不及待的想要坐上大王蓮拍美照，沒想到這時候職人假裝說：「大王蓮竟然有限重，且只有50公斤」，籃籃及李又汝面面相覷不敢接話，籃籃怕一坐上超重沉船，落水事小，真實體重曝光可就不得了，籃籃還直問：「超過一點點可以嗎」，讓她真實體重呼之欲出，幾經煎熬後籃籃率先挑戰，大王蓮數度進水載浮載沉，最後勉強過關，浩子又鼓吹要李又汝一起跟籃籃坐上大王蓮，說瞎掰職人剛剛說50公斤是騙人的啦，大王蓮其實可以承受120公斤，在半推半就下，李又汝一坐上大王蓮就近乎翻覆，李又汝立馬跳到岸上，驚慌失措的籃籃眼看就要整個人泡進水中，想跟一旁的浩子及馬丁求救，沒想浩子竟在一旁頻頻狂笑不出手，幸好馬丁霸氣的扛起籃籃，體驗採蓮歪樓整個畫面超爆笑，但也讓籃籃逃過落水危機。

一旁職人調皮的說兩位女藝人應該有人不只60公斤，因為整個加總超過120公斤才會翻船，急得籃籃跟李又汝瘋狂大喊不可能，為了體重女藝人「斤斤計較」激動模樣讓大家笑歪，職人才說其實大王蓮真正的限重一座大約是60-70公斤，要她們冷靜一點。