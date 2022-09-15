高雄市圖書館河堤分館與河堤國小攜手培養耐煩孩子，透過「閱讀桌遊」體驗，培養孩子的耐心與思考；「老師，我的義大利麵斷了」、「我的膠帶不夠了」、「棉花糖怎麼這麼重？」參與的學生們提出許多問題，七手八腳的挑戰在20分鐘內架出棉花糖高塔，過程中雖不停遇到問題，但透過分工、討論，學生們成功搭起高塔，也戰勝了不耐煩。

閱讀桌遊的任務是在20分鐘內，學生們用細義大利麵撐起棉花糖，並且棉花糖高塔高度至少要超過40公分；桌遊老師黃瓊儀表示，任務看似簡單，但要能順利完成其實不容易，學生們要分工合作，也要具備一些常識，一次次的失敗，學生們重新思考方式再重來，除了要耐得住性子，還要冷靜思考。透過桌遊能培養出孩子的耐性、溝通能力和團隊合作。

高市圖河堤分館主任吳仲文說，「閱讀桌遊」可以培養耐煩孩子，也可以創造班級凝聚力。透過體驗式學習來營造學習型組織，以分組遊戲活動的方式結合教材學習互動，學生能經由團隊合作進行溝通協調，一起共同完成任務，讓彼此間能更熟悉進而產生凝聚力，最後創造班級情感的連結。

校長杜昌霖表示，感謝高市圖河堤分館提供這麼棒的課程讓學生學習，學生在操作的過程一定會失敗，但失敗是下一次成功的契機，透過學習，可以探索學生興趣與能力，重要的是讓學生學習團隊合作與開口求助別人，而不是自己單打獨鬥。