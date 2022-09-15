國民黨高雄市長參選人柯志恩15日特別邀請基隆市長參選人謝國樑南下高市黨部參加「雙港作伙，南北港都雙城願景」座談會，他們宣布組成「KK」連線，承諾未來當選後，將促成南北雙港成為合夥關係相偕發展。而民進黨高市議員參選人黃雍秀也在雙港座談會到國民黨部前向陳麗娜及柯志恩對賭1000片雞排。

柯志恩與謝國樑是美國南加大的學姐、學弟，此次2人都將以挑戰者身分參選高雄、基隆市長，高雄及基隆是台灣南北港埠都市，兩地的英文名稱均以K為的開頭，恰巧柯志恩、謝國樑的姓名也都剛好有K的發音，2人因此宣布組成「KK連線」。

謝國樑表示，基隆與高雄是台灣兩大國門，航運與港務是兩地產業命脈，「引進產業、創造就業」是他的重要政見之一，他也提出許多產業發展計畫，希望讓航港業再創另階段佳績，由於基隆市沒有好的產業發展環境，導致航運三雄之一的陽明海運無法擴充業績，他未來將在陽明海運旁規畫航港界辦公環境。

柯志恩指出，高雄港除了擁有豐富的海運、物流業，未來應該讓產業充分參與高雄港的發展策略以及市政發展方向。基隆與高雄同樣身為港灣城市，港口的發展牽引著產業脈動，不僅是海洋生活的文化面貌，更是面對觀光客與國際城市印象，相信高雄、基隆互相交流絕對能促進雙港發展，未來他們將串連南北雙港，打造幸福港灣雙城。

黃雍琇痛批，柯志恩有空和基隆人作秀，卻沒心幫高雄年輕人說話，陳麗娜登記結束後才退回政黨推薦書，選委會在第一時間嚴正澄清登記後不得退回黨籍，而柯志恩卻仍堅稱陳麗娜將以無黨籍參選，她要跟柯志恩、陳麗娜對賭，若最終選舉公報上陳麗娜是以無黨籍參選，她願意免費發送1000份雞排。