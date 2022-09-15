嘉義縣六腳鄉蒜頭大橋昨晚間發生改建啟用以來，第一件死亡車禍。（朴子分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏批蒜頭大橋耗資9億多改建，又宣傳是景觀大橋，卻沒有行人行走空間，呼籲縣府正視。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉蒜頭大橋14日晚間傳出死傷事故，當地民眾質疑夜間視線不佳，雙向四線混合車道，沒有機車道、人行道，行車風險高，國民黨嘉義縣長參選人王育敏批耗資9億多改建，又宣傳是景觀大橋，卻沒有行人行走空間，呼籲縣府正視，藍營縣議員李國勝也在議會要求縣府想辦法改善，縣府建設處回應，將針對其中的混合車道是否規畫為慢車道及路肩進行專業評估，以提高行車及用路人安全。

李國勝今在議會質詢，指蒜頭大橋花了9億3000萬改建，雙向四線道設計汽機車共用，晚上視線不佳，容易造成事故，很多居民不敢騎機車、腳踏車上去，昨晚7旬老翁被撞，也是因為視線問題，枉費花了這麼多錢，卻設計不當，沒有讓百姓感受到交通的便利性，希望縣長翁章梁與建設處、交通部一起研議改善。

王育敏說，蒜頭大橋過去因橋寬不足、快慢車交織產生安全問題，才於2018年進行拓寬改建工程，但改建後依然未有快慢車明確分道，且沒有設置機車道與人行道或自行車道，一旦車速過快就有安全疑慮。

王育敏進一步質疑，翁章梁自比蒜頭大橋為美國舊金山金門大橋，但金門大橋人行道規畫完善，蒜頭大橋做為景觀橋，卻是一座花了9億，只可遠觀、行人卻無法駐足的景觀橋，尤其翁章梁在完工時聲稱未來會串連朴子自行車道網，然而該橋完全沒有設置人行道或自行車道，豈不是荒謬至極？呼籲翁縣長，嚴肅正視蒜頭大橋交通安全問題，立即提出檢討改善措施，不要拿當地居民安全當作觀光大內宣的犧牲品。

今翁章梁面對李國勝質詢，當場回應會與建設處研究如何處理。建設處事後表示，六腳鄉縣道157線蒜頭大橋為雙向各2車道，一快車道及一混合車道設計，混合車道兼具機慢車道功能，為提高行車安全性，縣府將邀集專家學者、警察局和鄉公所等單位，評估配置一快車道、一慢車道及路肩的可行性。

另建設處也解釋，當初改建前為雙向各1車道，車輛行經至橋梁時，因道路縮減，造成交通衝突，經專業交通評估重行設計，考量新建大橋與前後道路需銜接一致，才會配置雙向各2車道，且橋梁人行道設置必須整體考量前後路段的一致性，由於蒜頭大橋前後引道銜接路段並無人行道，所以才未設人行道。