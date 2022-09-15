挺過疫情困難，來自捷克的布拉格愛樂將在10月首度來台，行前布拉格市長茲德涅克．賀瑞普（Zdeněk Hřib）率先錄了一段影片和台灣觀眾問好，他表示，很高興這次巡演能如期舉行，希望大家能享受音樂。

茲德涅克表示，布拉格愛樂管弦樂團近年面臨了許多困境，「之前在大陸的演出因政治因素被迫取消，接著因疫情影響而許多演出取消，終於我們布拉格愛樂管弦樂團將為台灣愛樂者演奏，希望大家享受音樂會。」

布拉格愛樂管弦樂團成立於1994年，由指揮家吉里．貝洛拉維克（Jiří Bělohlávek）創辦，是捷克首屈一指的管弦樂團。在他的帶領下在國際樂壇的聲譽迅速提升，並躋身於全球頂級管弦樂團之列。經常受邀參加各大知名國際音樂節，包括鋼琴家阿格麗希、世界三大男高音中的帕華洛帝、多明哥、歌劇女神安娜．涅翠柯、當代的夜之后黛安娜．丹姆勞等，以及許多世界知名指揮家與音樂家都曾與布拉格愛樂樂團合作過。

此次布拉格愛樂樂團準備了兩套曲目，一套是捷克斯拉夫音樂以及俄羅斯音樂的經典作品，包括史麥塔納的歌劇《被出賣的新娘》序曲、德佛札克《第九號新世界交響曲》，其中耳熟能詳的〈念故鄉〉旋律勾動遊子離鄉背井的思念，以及拉赫曼尼諾夫的《C小調第2號鋼琴協奏曲》，第二樂章中的優美旋律曾被改編為天后席琳．狄翁演唱的暢銷流行曲《All By Myself》的間奏，並使用於電影《蜘蛛人3》配樂之中。

另一套曲目則是布拉格愛樂樂團以傑出為代表的維也納古典樂派作品，貝多芬的《艾格蒙》序曲、《Ａ大調第七交響曲》以及莫札特《d小調第20號鋼琴協奏曲》。音樂會將由首席客座指揮列奧．斯瓦羅夫斯基（Leoš Svárovský）引領樂團詮釋演出，鋼琴家安德魯．馮．歐延（Andrew Von Oeyen）擔任本場音樂會協奏曲演奏，獲得洛杉磯時報讚譽為「不容置疑的天賦及縝密且渾然天成的技巧」，富有優雅和獨到的見解，精湛技藝享譽全球，成為當代最具有魅力的鋼琴家之一。

演出將於10月8日在台北國家音樂廳、10月9日在台中國家歌劇院、10月10日到屏東演藝廳，10月11日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。