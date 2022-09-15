新華社報導，大陸國家主席習近平當地時間15日上午，在撒馬爾罕國賓館會見土庫曼總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫。習近平指出，中土建交30年來，兩國關係持續健康穩定發展，戰略夥伴關係達到高水準。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中土關係，尊重土方自主選擇符合本國國情的發展道路，反對任何外部勢力干涉土庫曼內政和穩定發展進程，願同土方繼續相互堅定支持，推動兩國關係不斷向前發展，造福兩國人民。

習近平強調，雙方要做大兩國天然氣合作的體量和規模，為兩國發展振興注入新動力。要加快推進非資源領域合作，推進共建「一帶一路」倡議同土方「復興絲綢之路」戰略對接。盡早落實互設文化中心，為兩國人文交流搭建新平台。中方願早日在土庫曼設立魯班工坊，同土方繼續加強抗疫合作。中方願同土方加強「中國＋中亞五國」會晤機制內合作，落實全球發展倡議和全球安全倡議，密切國際協作，維護廣大發展中國家共同利益，為促進世界和平與發展作出貢獻。

謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫表示，土中建交30年來，兩國關係發展十分順利，各領域合作不斷拓展。土方高度重視土中戰略夥伴關係，願同中方不斷深化兩國在經貿、天然氣、跨境運輸、人文等各領域互利合作。

土方堅定支持一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整。土方支持中方提出的一系列重大倡議，這有助於維護國際和平安全和實現聯合國可持續發展目標。土方願同中方推進共建「一帶一路」倡議同土方「復興絲綢之路」戰略對接，密切在聯合國、「中國＋中亞五國」會晤機制等多邊架構內合作。

丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。