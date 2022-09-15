新華社報導，大陸國家主席習近平當地時間15日上午，在撒馬爾罕國賓館會見吉爾吉斯總統扎帕羅夫。習近平指出，今年2月，在北京進行友好、深入、務實的交流，達成許多重要共識。中方堅定支持吉爾吉斯自主選擇的發展道路，支持吉方維護國家獨立、主權、安全，反對任何外部勢力以任何藉口干涉吉方內政。中國過去、現在、將來都是吉爾吉斯可以信賴和倚重的朋友和夥伴。

習近平強調，新形勢下，雙方應該加大相互堅定支持，全面深化互利合作。雙方要繼續深入對接發展戰略，落實好中吉《中長期經貿合作規畫》。中方支持實施中吉烏鐵路項目，願推動專案早日開工，支持更多優秀中國企業赴吉爾吉斯投資，為兩國人員往來和貨物通關提供便利。中方願同吉方加強協作，建設好「中國＋中亞五國」會晤機制，落實好全球發展倡議和全球安全倡議，堅決捍衛國際公平正義，維護廣大發展中國家共同利益。

扎帕羅夫表示，今年2月與習近平主席在北京冬奧會期間成功會晤，對於引領兩國各領域合作發揮了重要作用。吉方堅定恪守一個中國原則，堅定認為台灣是中國領土不可分割的一部分，堅定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場，願同中方加強經貿、鐵路、抗疫、安全等領域合作，深化吉中全面戰略夥伴關係。

扎帕羅夫稱，吉方贊成中方提出的全球安全倡議和全球發展倡議，這對於促進整個世界的和平與發展均具有重要意義。吉方願同中方密切協作，將上海合作組織打造成為中亞安全穩定之錨，共同維護地區安全穩定。兩國有關部門簽署了農業、醫療、消防、植物檢疫等領域合作文件。