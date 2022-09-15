國境隨時可能解封，許多民眾已開始規劃出國行程，旅遊平台LINE旅遊表示，目前用戶在LINE旅遊規劃並公開的2023年旅遊行程，平均天數已達到功能上線後的新高6.5天，大多集中於1月的跨年及月底的農曆新年假期。

其中，國外行程的比例已高達55.8％，以日本旅遊最多，長途國際旅程則以德國、冰島與紐西蘭為主。看來民眾想出國旅遊的心情已蓄勢待發，一旦政府宣布國境解封，明年第一季國際旅遊有望迎來大爆發。

全球邊境管制逐步鬆綁，近期台灣民眾對海外旅遊搜尋需求明顯提升。LINE旅遊觀察，今年3月起機票搜尋量大增，5月起平台的國際機票搜尋量更超過高鐵車票，顯示民眾已開始規劃出國旅遊。 即使第2季疫情升溫，今年7月的機票訂購交易量仍比去年同期成長5倍。

LINE旅遊今（15）日攜手26家夥伴推出限時「一站搞定出國旅遊」加碼回饋活動，即日起至10月31日，用戶透過LINE旅遊（https://event.line.me/campaign/11e87e49-27bb-407b-aab1-62be0ff861b7）可一站購足住宿、機票、交通、行程、保險等，活動期間內完成預訂最高可享15％ LINE POINTS回饋。

另即日起至今年12月31日止，邀請好友在LINE旅遊平台首購，完成訂購，用戶將再享最高50％ LINE POINTS 點數回饋。