桃園35歲王姓新手媽媽罹患產後憂鬱症，不解孩子為何哭鬧不休，去年11月以毛毯、塑膠袋悶死2月大兒子，一度想輕生未果，致電丈夫並自首，桃園地院考量她生病致辨識能力降低且自首2度減刑，加上丈夫原諒且希望攜手再生養小孩，依殺人罪判處王女3年徒刑。

平鎮35歲王姓新手媽媽，去年11月11日下午2時許見2個月大的兒子躺在床上熟睡，持毛毯蓋住他口鼻，男嬰呼吸困難哭鬧20分鐘後沒了聲息，王女拿開毛毯見兒子眼球仍在轉動，再持粉紅色垃圾袋套住男嬰頭部持續4、5分鐘，導致兒子呼吸衰竭死亡，她一度想輕生「想陪兒子一起走」，失敗後伴屍3個多小時才致電先生，並報警自首。

王女犯後後悔不已，稱無法分辨兒子哭鬧原因，以及來自家人無形壓力才會做出憾事，非常後悔讓兒子走掉，希望能重新來過。

法官調查，王女專科畢業後，疑似與父親吵架，自行離家與丈夫同居，期間求職不順，最後全職在家幫忙照顧丈夫的祖母，以及2個月大的男嬰，丈夫為主要經濟來源，照顧孩子期間罹患產後憂鬱症，曾至身心醫學診所就醫。

法官請衛福部桃園醫院精神鑑定，結果認為王女的辨識違法能力雖然沒有異常，但辨識行為能力與常人相較已有不足，且王女丈夫對於妻子行為造成幼子死亡雖然心痛，仍選擇原諒，願陪妻子走出痛苦的回憶，治好憂鬱症、試圖再生養小孩，媽媽跟姐姐也從不諒解到考量是因生病釀禍而不再苛責。

法官認為男嬰瀕死前仍奮力呼吸，真切感受窒息、痛楚、面臨死亡的恐懼，王女不僅剝奪他平順長大成人之機會，也造成生父、親屬難以磨滅的心理創傷，但審酌她罹患憂鬱症且自首，2度減刑，依成年人故意對兒童犯殺人罪判有期徒刑3年，全案可上訴。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980