疫苗採購爭議再被挑起，行政院發言人羅秉成今日出面替民進黨籍台北市長參選人陳時中滅火，強調陳積極洽談BNT原廠，卻在最後關頭橫遭中國因素介入而功虧一簣。陳時中今上午也稱是外力因素無法購買。不過當初慈濟捐贈BNT，蔡英文介入後卻能成功採購。對此無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，自己做的事情又說是別人，那為什麼蔡英文總統出面就可以，如果真是大陸（擋），那總統說的也不會有用。

羅秉成今上午表示，陳時中從2020年8月開始接觸、不斷地談各種條件、議約，到12月底與BNT契約底定，預計要排的貨程也都底定，就在最後臨門一腳，橫遭中國因素介入而功虧一簣，實在很傷心。

不過當時民間企業、慈濟捐贈BNT也一度卡關，蔡英文與民間機構會面，最後採購、捐贈成功，蔡英文總統更發聲明稱是「公私協力」，慈濟也在近日發聲明稱「感恩蔡英文總統成就圓滿此事」。

對於綠營一直把擋疫苗歸咎於大陸，黃珊珊今表示，自己做的事情又說是別人，那為什麼總統出面就可以？總統直接跟大陸打電話嗎？如果是大陸（阻擋疫苗）， 那總統說的也不會有用。

黃珊珊說，不是陳時中擋的，那到底是誰擋的，為什麼這麼久才進來，還是要說清楚吧。黃強調，當人民在受苦的時候，政府有無極盡所能，盡全力去爭取疫苗，還是說用意識形態去做相關處理，這事情可受公評。