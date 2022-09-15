香港行政長官李家超今出席教師頒獎典禮致辭時表示，教師除了傳授知識，亦要培養年輕人成為奉公守法、尊重法治、胸懷家國的青年。他稱，特區政府會全面加強教師對《憲法》、《基本法》、一國兩制、國家安全、法治精神的正確理解，確保教師全面深入了解《基本法》，幫助學生理解，並向學生灌輸正確價值觀，協助年輕人建立國民身分認同和民族自豪感。

李家超又表示，教育局正制定《專業操守指引》，具體說明教師需具備的專業操守，以及應有的個人行為規範，提醒教師要謹言慎行，守法守規，為學生樹立良好榜樣。