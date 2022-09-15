守護雲林美食好FUN心，雲林縣133業者獲頒優良店家。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為讓民眾買得放心、吃得安心，辦理「餐飲衛生管理分級評核」及「安心標章認證」，作為民眾購買商品及用餐參考，並選出133家優良店家，15日在古坑鄉劍湖山大飯店舉行頒獎典禮，雲林縣長張麗善表示優良店家資訊將刊登於縣府、食藥署網頁，提供全台民眾消費時有更好的選擇。

雲林縣今年通過餐飲衛生管理分級評核的優良餐飲業者共95家、油品安心標章業者18家，另有去年通過安心標章醬油業者20家，15日舉行頒證典禮，張麗善恭喜所有獲獎業者，強調雲林是農業大縣，縣府會持續輔導業者提供安心、安全的食材與食品，讓民眾可以放心用餐及購買商品。

張麗善說，雲林縣有許多優質農產品，但這幾年受到疫情、俄烏戰爭、軍事演習等衝擊，銷售受到影響，縣衛生局因此辦理分級評核及安心標章認證，讓消費者對雲林在地食材更有信心，也能幫助業者提升市場競爭力、增加收益。

縣衛生局局長曾春美指出，透過嚴格管控食品安全與品質，舉辦安心標章認證，藉此點亮雲林店家，讓民眾知道雲林有豐富的物產及優良的店家，歡迎大家有空來雲林走走，「食遊雲林、食在放心」。

除頒發獎牌外，縣府也精心挑選雲林好物產，包括古坑鳳梨與甜龍筍、斗六絲瓜、林內芋頭、斗南馬鈴薯、大埤酸菜、北港花生、西螺米與高麗菜、二崙西瓜、莿桐蒜頭、台西文蛤、口湖台灣鯛、水林番薯、元長甘蔗等。

獲得油品安心標章的順成油廠負責人王偉盛提到，目前台灣只有少數縣府辦理油品安心標章認證，認證過程不只有書審，也會到廠房訪查，還有專家學者提供改善建議，這對油品推廣非常有幫助，可以讓消費者對油品更有信心。