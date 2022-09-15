為推展「公益出租人」的租屋政策，內政部今通過《住宅法》修正草案，增訂公益出租人的租賃契約及所得資料，不得作為稅務機關查稅依據，藉此鼓勵加入公益出租行列。然而，現實情況是，房東在成為公益出租人後，其實也已同步向申請綜所稅減免，稅務機關早已掌握所得資料，因此，此次修法，是宣示大於實質。

內政部表示，房東將房屋出租給社福團體後，再由該團體轉租給符合租金補貼申請條件的房客，住宅所有權人或房屋納稅義務人，將能被認定為公益出租人，享有綜合所得稅每屋、每月最高1.5萬的免稅額，房屋稅、地價稅也採用自住稅率優惠。

為降低房東對於加入公益出租行列是否會被查稅的疑慮，內政部今通過《住宅法》第3條、第15條、第16條修正草案，增訂租金補貼不得作為追溯課徵稅捐的依據。

具體而言，修法草案的內容，排除《稅捐稽徵法》第21條第1項第3款，稅捐未於規定期間內申報「核課期間為7年」的規定，讓稅務機關不得將公益出租人的租賃契約資料、租賃所得，作為綜合所得稅、地價稅及房屋稅的查核依據。

然而，在現行法令下，房東在申請加入公益出租人後，若要享有綜所稅、房屋稅、地價稅的免稅或稅率優惠，必然得先向稅捐機關申報租賃所得。因此，此次修法雖讓稅務機關不得拿租賃契約回頭查稅，但事實上，公益出租人的所得資料早已由稅務機關掌握，並不會因為此次修法而有不同。

值得注意的是，此次修法若通過，由於稅捐機關將不得再拿租賃契約、所得資料進行查核，因此，房東與房客之間，是否有可能出現「A、B約」，亦即提交給政府的租賃契約是「1.5萬報好報滿」，以利於雙方獲取最大的免稅額；但實際的租金，卻可能是低於1.5萬的B合約。

例如，某公益出租宅的實際租金僅5千元，但房東為享受更高的綜所稅免稅額，而房客也貪圖有更高的扣除額，雙方就有可能在合意的情況下製作2本合約，一本是實際支付5千租金的合約，另一本則是給政府「節稅用」的1.5萬元合約。

對此，營建署副署長陳繼鳴表示，在實務操作上，稅務機關會有防治方法來辦理這類情形。他強調，此次修法，是希望能進一步扭轉長期以來在檯面下的租賃市場，一方面鼓勵誠實納稅，一方面也讓更多房東知道公益出租人的政策補貼，有可能還高於原先的稅金負擔，等這樣的模式日漸擴大，相信將可成為租賃市場的常態。