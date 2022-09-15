近期台股進入整理走勢，加上高通膨與升息訊號對經濟面的影響仍需持續觀察。投信法人指出，隨供給面瓶頸逐漸展開後，未來需求面的成長仍是觀察重點。

兆豐豐台灣基金研究團隊表示，即使在盤面波動頻繁下，仍可以瞄準長期業績成長相對較好的題材，趁台股大盤盤整的過程，分批加碼逆勢抗跌或走出多頭線型的投資標的，例如電動車供應鏈、新能源概念、伺服器規格提升受惠股等。另外，亦可留意外銷概念股、原物料個股等題材，找出逢低進場加碼的契機。

兆豐豐台灣基金研究團隊表示，針對半導體產業第三季的展望趨於保守，仍需觀察下半年需求回溫速度，以利評估庫存調整所需的時間。以技術分析來說，台股大盤指數即便回測也不至於再創新低，建議採取選股不選市的投資策略，未來整體盤勢若有強彈站回多方，布局方向仍可以持續採取低基期、政策支持、下行風險較低、維持基本面成長性之題材為主軸，搭配市場趨勢逐步逢低承接。

兆豐台灣金傳精選股息基金研究團隊指出，根據過往經驗，美國期中選舉年度下，有機會推升美股大盤指數行情，另外，台灣市場也將有縣市長的九合一大選，再搭配年底作夢行情，台股盤勢仍具中期彈升契機、長期基本面優勢等投資條件，建議亦可觀察受惠升息循環後的銀行類股，受惠疫後復甦行情的航太類股，以及全球減碳議題紅利帶動下，電動車與新能源類題材也仍為長線布局的方向，投資人可趁勢以定期定額或單筆分批進場的方式建立資產部位。