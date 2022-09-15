美國周三稍晚公布的PPI數據低於預期，支持了美股進行反彈。另外多家中國大型國有銀行調升個人存款利率。中央也發出支援內地地產商的訊號。

周四香港恆生指數收漲83.28點或0.44%，為18930.38點。國企股(H股)升38.34點或0.59%，為6508.99點。

醫藥股上揚，藥明生物升6.6%，藥明康德漲5.5%。

恆生的內地房產指數升4.3%，滬深300的地產股指數也升3.5%；主要內房股都上揚，碧桂園升8.7%，富力地產升8.6%，龍光集團升8.1%。

內地物業股也上升。

有消息指出，中國政府將出手支援陷入困境的內地房產開發商。中國住建部稱要穩地價、穩房價、穩預期；廣州也要放寬樓市的限價政策，新房售價可上下浮動兩成，以利房市促銷。

復星國際升9.6%，報5.0港元；復星醫藥也升1.7%。復星對彭博新聞社發起訴訟，認為報導稱中國銀保監要求大型銀行摸底復星，檢視其貸款和債券，嚴重與事實不符。