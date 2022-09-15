隨著美國油價的回穩，以及美國總統拜登的民意支持度也有回升。根據美聯社NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)的民意調查，美國總統拜登的支持率從今年夏天36%的最低點，已大幅提高到45%的近期新高，不過人們對於他的經濟應變處理方式仍然擔憂。

美聯社報導，拜登的支持率從7月份的36%的低點回升至45%，很有可能會挽救11月份期中選舉的民主黨選情，之所以如此有多個因素綜合形成，包括油價的回穩，以及美國人對極端保守主義的擔心。

自 6 月以來，美國平均汽油價格已下跌26%，至每加侖3.71美元，這在一定程度上減輕了美國家庭的經濟壓力。在過去一個月，國會還通過了兩項具有里程碑意義的法案，可以重整經濟，且同時減少碳排放。

另一方面，最高法院推翻了羅伊訴韋德案(Roe v. Wade)造成自主墮胎權又被撤除後，共和黨人面臨著相當大的反感。同時，聯邦調查局FBI在前總統川普於佛羅里達州的家，發現屬於美國政府的機密文件後，拜登公開稱川普是對民主的根本威脅，這一指控引起了共鳴。

這些因素的結合使民主黨忠實擁護者的回溫，但是拜登支持率仍然不高，53%的美國成年人不支持他，經濟仍然是拜登的弱點。只有38%的人認同他的經濟領導力。

有些人是以』枱面上人物較不差的」形容拜，比如奧勒岡州波特蘭市的74歲退休人員波卡茲(Betty Bogacz)說：「我不認為他是這份工作(美國總統)的最佳人選，但卻是選項中的最佳人選。他代表了穩定，我覺得川普總統根本就不穩定。」

雖然拜登聲望有所回升，但仍低於他剛當選時期，在他任期的前六個月，AP-NORC的民意調查中，拜登的平均支持率是60%。

採訪表明，擔心川普回來，是拜登支持度反彈的一個重要原因，退休教授賈布隆斯基(Stephen Jablonsky)說：「這個國家有一種名為川普的政治病毒，感染者似乎不關心法律、秩序和民主。」

一名家庭主婦說：「我總覺得他(拜登)應該要做得更好，但話說回來，他比我們的上一任總統來的好。」