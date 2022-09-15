新華社報導，大陸國家主席習近平當地時間15日在撒馬罕國賓館會見塔吉克總統拉赫蒙。習近平指出，中塔建交30年來，兩國關係得到跨越式發展。中方堅定支持塔方維護國家獨立、主權、安全，中國永遠是塔吉克可以信賴和倚重的鄰居、朋友和夥伴。當前國際和地區形勢正在發生深刻複雜變化，中塔雙方應該繼續相互堅定支持，推動中塔關係取得更多實質成果。

習近平強調，中方願同塔方加強務實合作，擴大進口塔方優質農產品，提升雙邊貿易規模和水準，推進基礎設施、水利、交通運輸等領域合作，探討開展綠色技術、數位經濟、人工智慧等領域合作，幫助塔吉克提升過境運輸能力。中方願同包括塔方在內的中亞國家加強「中國＋中亞五國」會晤機制等合作，深化反恐合作，共同維護本地區和平安寧。

拉赫蒙表示，今年是塔中建交30周年。30年來，塔中關係取得長足發展。塔方堅定不移恪守一個中國原則，堅定認為台灣是中國領土不可分割的一部分，將繼續堅定支持中方在核心利益問題上的立場。中國不僅是塔方的好朋友，也是塔方的重要戰略夥伴。

拉赫蒙稱，塔方願同中方密切高層交往，借鑒中國發展經驗，加強經貿、農業、交通、產能、綠色經濟等領域務實合作，將塔中關係提升至新水準。塔方願同中方加強在聯合國、上海合作組織、亞信、「中國＋中亞五國」架構內協調配合，深化安全合作，共同維護地區安全穩定。預祝中國共產黨第二十次全國代表大會取得圓滿成功。雙方還就阿富汗局勢交換了意見。

雙方簽署了數字經濟、綠色發展、交通等領域合作文件。丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。