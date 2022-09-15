位在高雄林園海洋溼地公園蘊含多種生物，尤其以倒立水母最為聞名，在地林園愛鄉協會發現，水母目前已經提早在9月份現蹤，不過水母大小僅約0.5公分，沒仔細找用肉眼不易見，但數量已經超過300隻，預計到10月數量可以到最多，屆時一定又能吸引不少民眾到場爭睹看水母悠遊。

林園海洋溼地公園是一座以濕地為主題的公園，尤其以被稱「倒立水母」的仙后水母為知名，以往大約是10月隨著氣溫下降後才會看到水母蹤跡。不過，林園愛鄉協會理事長陳俊強卻在9月份發現水母提早出現，直呼：「養工處的全心投入，千呼萬喚，終於讓水母提早現蹤！」

高雄市府工務局養工處於去年初為調節濕地內生態池水量，透過灌注循環水來補充水量和降溫，陳俊強研判，迷你水母會比過往更早來報到，主要應該是環境和水溫穩定下，對於水母生存來說是較為友善。不過目前發現的迷你水母僅約0.5公分左右，最大也與50元硬幣大小差不多，顏色大多為咖啡色，雖然數量超過約300隻，但不仔細看是看不出來，也要加上足夠光線才比較容易發現。

但為何今年溼地公園中的水母會提早現身？養工處則表示，水循環流動降溫效應確實會比靜置的好，但與今年小小水母提早出現，目前仍未確定這是直接影響的原因，也可能跟周遭環境、民眾習性、水溫和水質以及天氣有連帶關係，種種因素下都可能會影響水母提早出現，仍得需要長時間研究和觀察。