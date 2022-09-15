眾所皆知，維生素C具有抗氧化、維持膠原蛋白合成的功能，是不少女性的美容聖品，不過食藥署在臉書粉專PO文提醒，維生素C不宜攝取過量，否則吸收率會下降，還可能導致腸胃不適或是腎結石。

食藥署指出，許多天然的食物都含有維生素C，例如成人每日只要吃半顆芭樂，或一顆奇異果，就足夠一天所需的維生素C，不需要額外多吃維生素C補充劑。而成人每日需要攝取的維生素C為100毫克，孕婦每日120毫克，哺乳的媽媽每日140毫克。

食藥署表示，一天有攝取到「三蔬二果」，每日就能攝取到200到400毫克的維生素C，也可以讓血液中的維生素C含量達到飽和，而且還能攝取到許多植化素、礦物質及膳食纖維等對身體健康有益的營養。

不過食藥署也提醒，當體內的維生素C含量過多，就會從尿液排出，不僅浪費，可能還會對身體造成不良的影響，有部分研究指出，每天攝取維生素C超過3000毫克，有可能會導致腸胃不適或是腎結石。

另外，食藥署提到，維生素C是否有護膚效果，目前並沒有相關的研究，但是有研究認為，維生素C能預防心血管疾病或癌症的發生機率。