南韓DJ女神Soda(黃素熙)有著甜美長相、魔鬼身材，在網路上走紅多年，海內外皆擁有大批粉絲支持，過去她因穿印有髒話的褲子，遭空勤人員請下機，儘管不斷溝通仍被要求當眾脫褲，引起粉絲出征航空公司；而她IG時常錄下火辣影片，近日搭機到馬來西亞玩樂，並在泳池穿黃色比基尼熱舞，21秒波濤洶湧畫面超暈。

DJ Soda日前在IG曝光一段，穿著鵝黃比基尼的21秒熱舞片，影片中，她剪著俏麗短髮，在耳邊放南韓女團Blackpink的性感音樂，並將下半身泡在泳池，就直接在水裡跳起舞來，還比出多個超性感的手勢；隨著她在水中左右擺動身體，池內也攪出陣陣漣漪，在身後陽光照射下，泳池內表演的她更有魅力。

Dj Soda在泳池內跳21秒舞，波濤洶湧的畫面十分吸睛。(圖/Dj Soda IG)

該篇貼文才發出不到1天就有超過7萬人按讚，不少網友留言：「妳真的很會跳舞」、「超級卡哇伊耶」、「真的好美喔」、「就像條美人魚一樣」、「最美的舞者」、「哇，妳好火辣喔」、「哇是Blackpink的歌」、「世界上最強的比基尼」、「女神真美愛妳喔」、「在大馬砂拉越跳舞的妳好美」。

DJ Soda今年4月自美國紐約搭機時，坐在飛機商務艙的她，竟突然被趕下來，理由是她穿贊助商提供寫滿髒字的褲子，經團隊出面溝通，最後只能靠在眾人面前「脫褲反穿」，機艙人員才同意搭機。事後，她在社群透露飛回洛杉磯的6小時中，她感到很羞愧和羞辱，因為自她巡演8年來，從未受過如此不公平的遭遇，尤其美國還是推崇人身自由的國家，並揚言以後自己要抵制美國航空。