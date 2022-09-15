很多人誤以為年紀大了更要遵循年輕時的飲食戒律，吃少少、吃清淡、多素少肉。但最近國際間開始鼓勵熟齡族多吃蛋白質加上多運動，不讓過了65歲以上的人變太瘦，才是健康之道。

《吃對了讓你閃閃發亮抗老化》作者澳洲營養學家奈爾‧霍賓斯(Ngaire Hobbins)就提倡「打破人越老，就要吃越少的迷思」，以避免營養不良帶來的併發症，像是跌倒、意識混亂、身體發炎、快速衰弱和提早死亡。

奈爾指出，營養不良是老年人生病的主要風險因子，也是住院病人手術後併發症發生的主要原因。營養不良讓入院病人增加，不僅住院時間長，還有致命併發症發生的狀況。

自然療法醫師、亞歷桑納大學附設整合醫學中心的創辦人威爾醫師(Andrew Weil)今年已76歲，身體力行，他提出他自己常吃的食物供大家參考。

1. 蔬菜

五顏六色新鮮蔬菜內含有維生素C的抗氧化成分，可以修補隨著年邁受損的人體細胞。他建議年長者每天來盤五顏六色的蔬菜盤，尤其不能少的是深綠色葉菜如菠菜或綠色花椰菜。

2. 莓果

所含的豐富的花青素正是這類食物的寶藏，都能有效抗氧化，可搭配堅果、核桃類食用，伴著全脂優酪乳吃，或當零食都很好。莓果證實可預防中風，乃至對於短期記憶流失等老年相關疾病都有幫助。

3. 黃豆

研究發現日本婦女幾乎天天吃黃豆(味噌湯、毛豆、納豆、豆腐、豆豉等食物)，含大豆異黃酮，所以西方婦女有的年邁相關的婦女疾病，日本婦女幾乎都可以免疫。

4. 鮭魚

威爾醫師幾乎天天吃鮭魚，無論是野生的阿拉斯加鮭魚或是罐頭加工的罐裝紅鮭魚，是最好的蛋白質來源，魚油多、富含Omega-3脂肪酸，都在營養豐富的鮭魚內，常吃可以預防中風、癌症、心臟病、退化性關節炎。

5. 全穀類

所有最少加工過的穀類，特別是大麥、小米、藜麥、蕎麥都是低升糖指數(低GI)好食物，不會讓人血糖瞬間飆高。研究證明高升糖指數指數吃多在人體內容易形成「胰島素阻抗性」，一旦人體有了胰島素阻抗性就容易誘發第二型糖尿病及其他慢性病。而且全穀類富含礦物質與維生素，是最好的碳水化合物養分。

6. 健康的香料

特別指薑黃與薑。這兩項香料是保護腦的健康的法寶。研究顯示薑黃可以預防阿茲海默症，避免老年失智，芥末和咖哩都有薑黃成分，所以經常吃咖哩的印度人很少罹患老年失智症。另外在日本壽司店搭配壽司吃的薑片很棒，建議以原味而非加糖染黃的薑片，另外做菜常常用生薑入菜，是聰明的選擇。

7. 黑巧克力

黑巧克力含有多酚，對抗氧化特別好，且黑巧克提供的硬脂肪酸不會提高人體的膽固醇，最新研究顯示，黑巧克力的黃酮類化合物對心臟的保護特別好，可以抑制血塊形成，避免人體的新陳代謝掉的壞掉血小板形成血栓，擋住心臟血管，形成冠狀動脈類的心臟病。更好的發現是黑巧克力的皮質醇成分，還可以降低壓力賀爾蒙，對高壓力的當代人是大大加分。但要食用純黑巧克力，巧克力純可可的成分要佔到7成以上。

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