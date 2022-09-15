位於桃園市大溪區的華福食品公司桃園廠出現噪音擾鄰情形，附近住戶因此失眠，緊鄰廠房的新城社區管委會提出陳情，市議員陳治文昨邀環保局會勘，雖下午檢測未超標，但深夜時段一測明顯超標。對此，環保局表示，目前已請業者限期改善，若日後再發生將直接開罰。業者也強調，現積極改善中，會按照法規運作。

新城社區住戶指出，近年華福食品公司在大溪設廠，與他們的社區距離僅有一條不寬的道路，廠方似乎把許多機台都放在高樓層，24小時運轉下，從早到晚都傳出噪音擾民，先前反映過也未見直接作為，希望業者能秉持敦親睦鄰精神，改善噪音問題。

據悉，新城社區約有170多戶，共約400至500人居住，許多5樓以上的居民，長期都受到噪音干擾，甚至有人因此失眠，其中也有不少住戶希望，業者能以和平且理性態度，給予善意回應。陳治文接獲陳情後，昨邀環保局人員到現場稽查檢測音量，雖下午檢測分貝未超標，但昨夜約10時過後，出現連續2次數據都超標。

對此，環保局說明，昨會同陳情人到其住家內可聽得華福食品工廠頂樓產生的噪音聲響位置，現場量測全頻均能音量未符合該區第三類夜間工廠噪音管制標準的52分貝，現場致電業者，要求配合量測背景音量。

環保局表示，業者關閉頂樓冷氣室外機後，仍有設備噪音產生，故不便配合量測背景音量，由於是初次檢測，環保局要求業者限期改善，若日後再出現違規超標，將直接依照違反《噪音管制法》開罰。

陳治文也呼籲，華福食品廠應拿出最大的誠意，將改善期限自行縮短，釋出善意讓附近居民有感，更要求環保局加強輔導業者以符合環保法規，還給居民寧靜生活空間。

華福食品公司對此回應，收到檢舉後現正積極改善中，仍要瞭解聲響原因，會請工廠立即改善，強調一切運作均會依照相關法規來執行。