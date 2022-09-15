第二代「蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）以俊俏外型擄獲許多影迷的芳心，近年來積極轉型成演技派，作品《倒數時刻》入圍奧斯卡最佳男主角，雖然沒有成功奪下影帝，演技仍獲得認可，近期他以《天堂的旗幟下》入圍艾美獎，現場卻發生了致命意外，幸好他化身英雄挺身而出救主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）。

2022第74屆艾美獎於台灣時間13日上午8點舉行，現場許多大牌影星齊聚一堂，活動結束後，知名主持人吉米金莫在節目中透露當天有一段致敬《冰與火之歌：權力遊戲》的表演，舞者們手持長矛，不料舞蹈進行一半，一名表演者手中的長矛飛出舞台，直直朝著吉米金莫射去，就在這驚險的一刻安德魯加菲爾德衝向他，以極快的反應抓住長矛，才沒有釀成意外。

吉米金莫形容整件事很不可思議：「我對天發誓，我不知道從哪來的，事情就這樣發生了！安德魯加菲爾德突然向前猛衝，像蜘蛛人一樣把槍頭從空中搶了過來！他就像蜘蛛人一樣！」吉米金莫事後還和「救命恩人」安德魯加菲爾德一起拿著長矛合照，他透露安德魯加菲爾德為了救他，當天穿的襯衫都扯破了，並在節目上再次感謝對方，此事曝光後許多人大讚安德魯加菲爾德就是真的超級英雄。

吉米金莫（左）透露安德魯加菲爾德為了救他，連襯衫都扯破了。（圖／翻攝自YouTube／Jimmy Kimmel Live）

（來源／Jimmy Kimmel Live Youtube）

安德魯加菲爾德近年行程滿檔，他4月時接受訪問表示將息影一段時間，消息一出震撼全球影迷，而他解釋自己並不是要提早退休，只是要放假一個月，讓許多粉絲喊話希望他能好好放鬆。