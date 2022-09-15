高雄1名網友日前在路邊被警方開單，他說原本4萬元超載罰單，他不斷哀求「我鄉下來的」，最後僅被開罰「未遵守交通標誌」900元，事後在臉書分享此事遭大肆討論；警方出面回應當下違規事實明確，員警舉發無不妥，而原PO則改口稱並未超載，只是「誇飾想搏眼球」，警方目前依妨礙名譽罪嫌將他函送。

臉書「靠北違規」日前分享1名網友PO在臉書稱他日前被員警臨檢「超載」，他當下不斷哀求員警，說他是從鄉下來的，員警最後改成依「未遵守交通標誌」開罰900元，免了原本超載的4萬元罰單，原PO拍下罰單照片大讚「佛心警察」，文章曝光隨即引發警方關注，原PO才趕緊改口說他其實未超載，「只是自己誇飾po文想搏眼球」，對於影響到許多人感到抱歉。

網友在路邊被開單，他說原本4萬元超載罰單，在他不斷哀求警「我鄉下來的」，最後僅被開罰「未遵守交通標誌」900元，事後分享此事遭大肆討論。（翻攝自臉書「靠北違規」）

警方出面回應當下違規事實明確，員警舉發無不妥，而原PO事後改口稱並未超載，只是「誇飾想搏眼球」，警方將依妨礙名譽罪嫌將他函送。。（翻攝自臉書「靠北違規」）

而岡山分局壽天派出所也現身留言回應，經查該舉發單的違規事實明確，員警舉發並無不妥；而對於原PO發文，警方認為已經影響分局嚴正執法形象，將以妨礙名譽罪嫌函送地檢署偵辦；此外對於原PO稱自己「誇飾」並未超載，臉書小編稱已有人向市府檢舉偽造文書印文罪，原PO也回應「個人造業個人擔，我準備好了」。

其他網友留言痛批「警察辛苦保護我們，還要被人陷害」、「超多這種，得了便宜還賣乖，只想搏眼球出賣人的」、「這在害警察吧」、「這種事只能做，不能說吧」、「臺灣最不缺的就是這樣的人，有事找警察、沒事找警碴」、「有時候得了便宜惦惦就好，這下好了吧」。