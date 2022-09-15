深圳市提出爭取在2025年建設成為具有國際影響力的金融科技中心城市。市地方金融監督管理局，發布金融科技專項發展規劃2022至2025年的公開徵求意見稿通告，提及力爭到2025年，進一步提升金融科技產業生態環境，培育一批金融科技龍頭企業和行業標杆，著力突破一批金融科技前沿關鍵技術，推廣應用一批高質量金融科技創新成果，促進形成一批金融科技業務標準。

深圳市地方金融監督管理局從八個方面，明確深圳市金融科技發展的主要任務。其中兩方面涉及香港，包括：支持金融科技技術研發應用，推動深港金融科技產學研深度合作，鼓勵新興技術在金融領域加速落地，以及加強金融科技專業人才培養，深入推進深港澳金融科技師專才計劃；構建政產學研人才聯合培養機制。

此外，推動金融科技機構高水平集聚；促進金融科技特色應用集中湧現；完善金融科技基礎設施載體。鼓勵金融科技基礎設施機構在深發展，大力支持國家金融科技測評中心發展；打造數據開放共享與企業服務平台，加快推進深圳市數據交易場所建設，打造金融業等數據要素融合應用平台；不斷豐富金融科技指數體系及支持金融科技實驗室、研究中心建設等。