許多人婚前、婚後都會委託房仲找到一間好房子，不過一名女網友表示，最近她和男友找房時遇到一個超雷的女房仲，常常提供重複、完全不符合他們需求的房子資訊，後來更關心起男友的私生活，甚至傳了帶有性暗示的訊息，最離譜的是，男友提醒對方保持距離後，女房仲竟回應「貨比三家阿」，還撂話「反正我爸是店長」說不怕他們投訴，消息曝光後引發熱議。

網友表示，女房仲不顧他們需求，亂槍打鳥傳給男友房屋訊息。（翻攝自Dcard）

原PO在Dcard發文表示，最近她和交往7年的男友尋求買房，因此接觸到了該名女房仲，原本以為對方介紹很多房子是因為很熱情，但是女房仲卻開始亂槍打鳥丟給他們一堆房屋資訊，還說「多看看沒關係」，甚至每天打一兩通電話給男友，話題也從分析房市逐漸變成關心私生活，更會傳一些帶有性暗示的文字、表情符號，「想說看今天下班要不要一起走走」、「我們可以先去看看😈」、「🍆💦💦」等。

網友指出，女房仲對男友性暗示的行為越來越大膽，最後疑似發現自己意圖太過明顯才又收回訊息。（翻攝自Dcard）

原PO透露，男友收到女房仲訊息後並未逾矩，直接建議對方保持距離，強調自己的女友也會是未來的老婆，沒想到對方竟也大方回應，「只是想說可以互動看看，就像選房一樣，貨比三家阿，之後也可以聯繫我喔😊」，雖然男友警告女房仲自重，否則將向公司投訴，對方卻撂下一句，「反正我爸是店長」，讓他們相當傻眼，決定直接打去總公司投訴。

網友表示，男友警告女房仲後，對方依然故我嗆說店長是她爸爸。（翻攝自Dcard）

對此，許多網友紛紛回應，「真心建議已經知道此女居心叵測，馬上封鎖。現在仲介公司很多，不是只有她才能介紹房子」、「房仲服務真周到，順便要不要生個孩子」、「那個emoji也太明顯了吧，房仲是想順便睡一下新娘房嗎，服務真周到」、「這女的噁到我光看文字都有點想吐」。