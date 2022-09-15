出生於西元 2000 年後的 「00 世代」將陸續成為職場生力軍，根據104人力銀行發布《00世代與你想的不一樣》大調查，針對70、80、90、00世代求職會員進行調查，其中00世代找工作除了薪水、福利外，也比其他世代更在乎是否與興趣相符，剛進入職場期盼工作能與興趣相符，更好入手。而根據1111人力銀行「2022新鮮人就業意向」顯示，有47.1%的新鮮人曾赴企業實習並給予正面回饋，自評收穫包括「提前熟悉工作環境」77.8% 、「了解企業文化」59.4%。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，00世代剛剛離開學校，初入職場難免會有適應期，因此許多學生會在就學期間就到各企業實習，提前認識企業文化及工作環境，透過不同產業的實習，幫助自己釐清未來職涯方向，永慶房屋也與多所學校簽訂產學合作備忘錄，提供多元的產學合作、實習機會，其中永慶服務專員職位開放給大四學生申請實習，讓學子們提早接軌產業，服務專員每月3.6萬和最高1.2萬的季獎金，此外沒有業績壓力、準時上下班。

永慶房屋大四實習制度 幫助準社會新鮮人確認職涯方向

「我想要找一份有發展性的工作，能挑戰高薪又可以學到東西！」台灣社會新鮮人普遍面臨低薪、學用落差的困境，剛畢業的新鮮人想挑戰高薪的房仲工作，卻又擔心自己專業性還沒準備好，面對不熟悉的房地產領域及業務性質工作而躊躇不前。

永慶房屋服務專員職位解決新鮮人痛點！永慶房屋獨創的服務專員職務，是房仲經紀人與社區的最佳幫手，服務社區、為社區注入活力！此外，服務專員也是經紀人的業務助理，因此可以多方接觸如業務、行政等不同類型的工作內容。

塗振宏資深經理補充，服務專員類似大學裡的「不分系」，讓職場新鮮人從工作當中探索自己的興趣與方向，未來可以持續擔任服務專員一職，或申請轉為經紀人，挑戰高薪；也能轉任集團內擔任幕僚工作，學習不同領域的專業能力，永慶希望為每一位人才都找到發展的機會，讓夥伴們的特質更有價值。

鄭稟淳運用永慶房屋「先到職再當兵」制度，可以放心去服兵役，退伍後順利就業。(圖/永慶房屋提供)

多元彈性任用「先到職再當兵」 為學子創造畢業即就業機會

永慶房屋還有「先到職再當兵」、「先錄取退伍後再報到」制度，讓剛畢業待役的求職者可以提早面試，不受到兵役牽制，可以放心去服兵役，退伍後不用擔心找工作慢別人一拍。永慶房屋經紀人鄭稟淳大學四年級時就到永慶房屋實習擔任服務專員，透過專屬的師父指導，強化職場的「實戰力」。而他也在實習期間確定了未來職涯方向，畢業後運用永慶房屋「先到職再當兵」制度，先面試、報到，退伍後馬上復工。

塗振宏資深經理補充，永慶房屋提供社會新鮮人多元的任用彈性制度，針對業務新進人員有前9個月每月5萬收入保障，還有幸福成家基金與海外旅遊獎勵等額外的獎勵可以爭取，且獎勵不受年資限制，只要努力也能為自己贏得獎金。