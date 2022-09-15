高市府由2位美女發言人周璟瑜、張硯卿拍攝觀光行銷影片「高雄大好き」，希望未來邊境開放，日本旅客可以到高雄體驗獨特的人情味及熱情。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府由2位美女發言人周璟瑜、張硯卿拍攝觀光行銷影片「高雄大好き」，希望未來邊境開放，日本旅客可以到高雄體驗獨特的人情味及熱情。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府由2位美女發言人周璟瑜、張硯卿拍攝觀光行銷影片「高雄大好き」，希望未來邊境開放，日本旅客可以到高雄體驗獨特的人情味及熱情。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府由2位美女發言人周璟瑜、張硯卿拍攝觀光行銷影片「高雄大好き」，希望未來邊境開放，日本旅客可以到高雄體驗獨特的人情味及熱情。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府由2位美女發言人周璟瑜、張硯卿拍攝觀光行銷影片「高雄大好き」，希望未來邊境開放，日本旅客可以到高雄體驗獨特的人情味及熱情。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

台日首場實體觀光、文化藝術交流活動「Taiwan Plus 2022台灣吉日」將於9月17、18日在東京上野隆重登場，高市府由2位美女發言人周璟瑜、張硯卿拍攝觀光行銷影片「高雄大好き」，希望未來邊境開放，日本旅客可以到高雄體驗獨特的人情味及熱情。

高市府觀光局表示，此次「Taiwan Plus 2022台灣吉日」活動高市府除了準備新的觀光行銷影片「高雄大好き」外，更提供高雄最新觀光旅遊指南，展場透過趣味小遊戲、特色贈品與民眾互動，希望讓大家看到高雄這3年來的觀光新意象。

觀光局長周玲妏表示，這次特別邀請市府發言人周璟瑜及張硯卿協助拍攝新的觀光行銷影片「高雄大好き」，影片將在日本展場首播，從東高山城、市區街景、美麗港灣讓民眾一覽無遺，也藉由美麗發言人的視角，帶領大家發現高雄新亮點。

周璟瑜表示，此次拍攝影片過程中，印象最深刻的是在六龜與茶農體驗採山茶，當時才發現山茶與茶樹完全不同，茶香入口帶有蜂蜜的甘甜，尾韻清香宜人，邀請日本的朋友們有機會來高雄品茗，相信她們一定會深深愛上高雄茗茶。

張硯卿指出，藉由這次行銷高雄觀光的影片拍攝，走訪高雄多處美麗又有特色的景點。無論是在綠園道騎單車，欣賞社區的彩繪藝術，還是搭乘輕軌漫遊港灣，發現高雄越來越美，真的讓人相當驚艷，未來邊境開放後，歡迎日本旅客到高雄觀光旅行。