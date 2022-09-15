9月初1名國道警察局警官在網路結識1名15歲青少年，2人相約見面、互傳裸照，甚至在台北市某公廁內內「嘿咻」，青少年父親近期意外得知後，氣得向警方報案，全案已依違反兒少性剝削條例偵辦中；國道警察局表示，該涉案員警情節重大記2大過免職。

據指出，該名警官現於國道警察局服務，日前透過網路交友，結識年僅15歲的青少年，2人相談甚歡，該警官後來約對方碰面，竟在某公廁所內發生性行為。

青少年後來自認不妥，向父母坦承此事，父母獲知後又驚又氣，最後前往警局報案、提告。

據了解，警方隨後前往涉案員警家搜索，在電腦中發現當事人的不雅裸照，另外，在手機查扣警官與青少年的私密對話紀錄，涉案警官強調兩人是兩情相悅，發生關係是你情我願，但因當事人未滿18歲，警方依違反兒少性剝削防治條例將他送辦，台北地院裁定羈押禁見。

國道警察局副局長張夢麟表示，對此事件國道警察深感遺憾與抱歉，該涉案員警為執法人員，知法犯法，並經法院羈押已嚴重影響警譽，13日晚間立即召開考績委員會議決議予以涉案員警記二大過免職，並追究相關人員考核監督責任，絕不護短，依法嚴懲斷然淘汰。