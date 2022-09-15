遠雄港(5607)今天舉行重大訊息說明記者會，公司指出，快遞二庫將追加部分工項，總樓地板面積擴充至3576坪，工程總金額6.93億元，完成簽約後近期即可動工，預計2023年底完工，月營收貢獻將不低於一庫的每月3400萬元。公司方面表示，由於遠雄港持有自貿港公司股份年底可達百分之百認列，加上貨量持續增加及第四季旺季，今年下半年營收及獲利有望優於上半年。

遠雄港目前一庫需求旺盛，公司規畫興建快遞二庫，原本總樓地板面積2413.31坪，追加後擴增至3576坪，與一庫面積一樣，目前一庫的月營收穩定貢獻3400萬元，在明年底二庫完工後，月營收貢獻將不低於一庫，兩個快遞庫一年營收將超過8億元。

公司指出，今年旺季時期，單月貨量高達6萬噸，淡季也有5.4萬噸，除了永儲去年結束營業有轉單效應外，海運今年因為塞港、疫情及罷工因素，效率不佳，海轉空需求浮現，刺激空運貨量增加，另外，疫苗、快篩試劑的需求，也帶動生技品類大幅成長。今年第二季單季稅後淨利達3億元，年增137.5％，每股盈餘1.18元，賺贏去年上半年。

下半年為電商旺季，尤其第四季雙11、雙12、聖誕節、農曆年節的空運需求，預期第四季營運將達到年度高峰。此外，遠雄港持有自貿港公司去年底持股為76.82％，目前已經提升到90.43％，今年底預計到百分之百持股，明年將可完整認列，進一步提升獲利。