因應俄烏戰爭情勢，影響民生經濟，穩定物價，財政部表示，自111年10月1日起至同年12月31日止，繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥3項貨物稅應徵稅額，同期也延續調減進口黃豆、小麥、玉米3項貨物應徵之營業稅100%。

財政部表示，因應俄烏戰爭情勢，影響民生經濟，為確保國內物資充裕，穩定物價，業依貨物稅條例第7條與第10條及關稅法第71條規定，報奉行政院核定，自111年10月1日起至同年12月31日止，繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥3項貨物稅應徵稅額，汽油由每公升徵收新台幣6.83元調降至4.83元，降幅29.3%，柴油由每公升徵收3.99元調降至2.49元，降幅37.6%，卜特蘭一型水泥由每公噸320元調降至160元，降幅50%；並繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率，牛肉由每公斤10元調降為5元、烘焙用奶粉由10%調降至5%、奶油由5%調降至2.5%、無水奶油由8%調降至4%，降幅均為50%，另小麥由6.5%調降至免稅，降幅100%。

財政部提醒，配合本次降稅措施之實施期間，國產汽油、柴油及水泥之適用期間，依貨物稅條例第2條規定，以出廠日為準；其他進口貨物適用期間之認定，依關稅法施行細則第2條規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準，又依同細則第6條規定，所稱運輸工具進口日，海運貨物係以船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單之日；空運貨物以飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單之日為適用之準據。

為穩定物價，財政部也表示，依據加值型及非加值型營業稅法第9條之1規定，會同經濟部及行政院農業委員會函報行政院核定公告自本年10月1日起至12月31日止，延續調減進口黃豆、小麥、玉米3項貨物應徵之營業稅100%。

該部說明，行政院前核定公告自本年2月7日起至9月30日止免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。經產業主管機關評估，黃豆、小麥及玉米進口價格預期下半年可望回跌，惟相較於俄烏戰爭前價格，尚處於相對高檔，爰報奉行政院核定並於今(15)日公告自本年10月1日起至12月31日延續免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。

財政部呼籲，營業人及進口業者響應政府平穩物價政策，將上開降稅利益如實反映降低商品售價，以切合政府穩定物價美意。

自本(111)年10月1日起至12月31日止延續調減進口黃豆、小麥及玉米應徵之營業稅100%。