為縮短產學差距，培育兼具新專業與心文化的壽險人才，開發金(2883)旗下中壽持續舉辦暑期實習計畫，規畫專業課程，親身參與專案實作，安排專屬職場導師陪練傳授經驗，助攻學子超前部署，連結所學與實務，累積社會經驗，拓展職場競爭力；中壽向來鼓勵同仁參與社會公益，志工服務是中壽實習生每年的重頭戲，今年攜手雙連梨社會企業，前往偏鄉，體驗「一日心志工」，藉此培養同理心，感受中壽「愛與關懷」的企業精神，開啟新世代進入壽險業的第一步。

深度學習與體驗近兩個月的專業課程與職場文化，中壽實習生不僅對未來的職涯方向更清楚認識，也對走出都市舒適圈，到苗栗縣雙連國小做志工很有感。「一日心志工」活動上午，實習生帶著孩童至葡萄園齊心協助清掃整理環境，藉由汗如雨下的農作生活，體驗果農辛勞；下午則精心設計三大主題課程，結合大富翁遊戲，加速拉進彼此距離，在充滿歡笑的分組互動中，輕鬆學習鄉鎮特色、葡萄品種與種植、生態教育等多元知識。活動最後，孩子們也向實習生展示自己親繪的家鄉導覽地圖，介紹家鄉特色。

中壽志工用心準備的寓教娛樂課程，使孩子們綻放純真笑容，也是生命感動生命的最佳寫照。每一篇孩子們親筆寫下的心得，除了表達非常感謝中壽志工一整天的陪伴，對第一次到葡萄園體會農民的辛苦覺得很新鮮，也很開心可以邊玩遊戲邊學習新知，更有孩子表達很希望中壽的大哥哥大姐姐下次還能再來，共度美好的時光。

中壽積極推動「ABCDE」五大策略，擁抱創新和人才，為客戶、員工、股東和社會，提供永續的金融解決方案，以創業家精神和協同合作推動人才培育計畫、改革考核與完整的員工福利及發展地圖，提供多元優質且具發展空間的工作機會，打造完善的人才供應鏈，期盼成為求職者首選的雇主，以及「最受客戶推薦及信賴的壽險公司」。