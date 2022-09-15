為保障兒童及少年身心健全發展，內政部今通過修正「歸化國籍無不良素行認定辦法」，明訂外國人於居留期間，若曾有性侵害等行為，經權責機關查證屬實，將不得歸化我國國籍。

內政部指出，現行「國籍法」規定，外國人申請歸化，必須具備「無警察刑事紀錄證明之刑事案件紀錄」及「無不良素行」兩個要件；若於警察刑事紀錄證明載有刑事案件紀錄，就不得歸化國籍。

為釐清「無不良素行」的認定範圍，內政部於106年訂定「歸化國籍無不良素行認定辦法」，外國人因犯罪，包括對兒少性侵害等行為而受緩起訴處分、拘役、罰金或緩刑判決確定等情形，認定為不良素行，須等到處罰執行或繳納完畢或一定期間後，才能認定為無不良素行。

如今，為強化對兒少的保護，內政部今通過「歸化國籍無不良素行認定辦法」第2條及第3條修正草案，規範外國人於居留期間若曾有性侵害等行為，造成兒少身心侵害，經權責機關查證屬實者，認定為不良素行，就不得歸化我國國籍。

內政部表示，歸化是改變當事人的國籍，申請要件宜與申請永久居留一致或更為嚴格。因此，配合今年1月28日發布施行的「外國專業人才及其配偶子女申請永久居留無不良素行認定標準」，增訂外國人於居留期間，曾對兒童及少年有性侵害、性剝削、性霸凌、性騷擾或跟蹤騷擾等行為，或違反兒童及少年福利與權益保障法相關規定，僅須經權責機關查證屬實，即認定不良素行。

同時，這次修法也增訂，外國人如有不良素行的行為，須等罰鍰繳納完畢、執行時效屆滿或依法免予處罰逾3年者，始得認定無不良素行；若受緩起訴處分、緩刑或罰金判決確定，則須等該緩起訴處分或緩刑期滿未經撤銷，或罰金執行完畢逾3年，才能認定為無不良素行。內政部說，相關修正草案將依法制作業程序於近期發布施行。