桃北區水資中心獲營建署優等獎。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園北區水資源回收中心從全國61座公共污水處理廠中脫穎而出，獲得內政部營建署110年度全國公共污水處理廠營運評鑑核列「優等」，也是全國唯一1座榮獲優等的公共污水處理廠。

此獎項為內政部營建署為提升全國公共污水處理廠營運管理績效，建立公共污水處理廠設施新形象，對各公共污水處理廠之「管理」、「操作」、「維護」、「水質檢驗』及『服務績效展現」等項目進行評鑑，而桃園市水務局轄管桃園北區水資源回收中心，從全國61座公共污水處理廠中脫穎而出，榮獲評鑑「優等」。

水務局說，這次獲得內政部營建署多項肯定，包含積極投入新技術研發、展現多元研究創意、營運管控MIS績效作為、推動再生水計劃、辦理各項認證取得豐頭成果、協助研發成效並導入實廠測試應用提升處理成效、落實節水輔導等務實積極展現。這次評鑑全國僅1座公共污水處理廠榮獲優等，能獲此殊榮，實屬不易。

桃園市為持續提升公共污水處理廠營運管理績效，水務局運用新穎的IT管理營運模式，在各水資源回收中心安裝即時水質與影像監控設備，可使位於偏遠地區的污水廠透過IoT物聯網架構將即時水質資料回傳至辦公室，水務局可即時掌握水資源回收中心的操作狀況，達到雲端智慧化管理的成效，此舉首創堪稱全國第一。

此外也積極將水資源回收中心轉化成環教場所，107年桃園北區水資源回收中心已取得環教場所認證，成為桃園市第一座具環境教育意義之水資源回收中心，未來會持續將水資源回收中心導入環境教育理念，結合生態、人文及濕地特色，成為在地多元化的親民設施。