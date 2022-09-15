樂天桃猿今天在打線上做出異動，林泓育、林立、朱育賢、陳俊秀都被移出先發打線，總教練曾豪駒表示，林泓育右手背被擦棒球打中，現在有腫脹現象，林立則是右手肘有些不舒服，2人今天都不會下場，至於朱育賢跟陳俊秀則是板凳待命。

昨天「暴力猿打線」大爆發，全場敲出21支安打，但今天先發打線做出大變化，昨天有先發的林立、林泓育及朱育賢都在板凳待命，第3、4、5棒分別是廖健富、郭嚴文、梁家榮擔任，曾總也做出解釋。

曾豪駒表示，林泓育昨天在第2局遭擦棒球擊中右手背提前退場，也有安排他到醫院檢查照X光，沒有傷及骨頭，目前就是等待手消腫；林立則是右手肘有點不舒服，先讓他休息一下，「他這個狀況之前也有過，可能是疲勞造成的。」

至於2名重炮陳俊秀及朱育賢則是因為狀況還不是很理想，「俊秀就讓他訓練量多一點，持續找感覺。朱育賢之前本來感覺有好一點，但最近在設定上又有點亂掉。」曾豪駒認為，朱育賢主要還是在自己攻擊設定上的問題，導致狀況沒像過去那麼穩定也打得比較掙扎。