高雄市左營區民眾於今（15）日下午近4時在蓮池潭春秋閣龍尾處橋下發現浮屍，警方通知鑑識人員到場採證。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市左營區民眾於今（15）日下午近4時在蓮池潭春秋閣龍尾處橋下發現浮屍，連忙通知警方到場處理。警方初步調查，外觀初判為老年女性，身上沒有發現證件，鑑識人員已經到場採證，警方並調閱附近監視器。

高雄市近來浮屍頻傳，警消獲報後到場處理，拉起封鎖線。至於這名女性長者的死因，還有待調查。

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