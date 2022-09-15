高雄市左營區民眾於今（15）日下午近4時在蓮池潭春秋閣龍尾處橋下發現浮屍，連忙通知警方到場處理。警方初步調查，外觀初判為老年女性，身上沒有發現證件，鑑識人員已經到場採證，警方並調閱附近監視器。
高雄市近來浮屍頻傳，警消獲報後到場處理，拉起封鎖線。至於這名女性長者的死因，還有待調查。
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