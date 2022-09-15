汐止補習班老師教唆學生互打巴掌，檢察官依傷害罪起訴。（市議員張錦豪提供）

新北市汐止區某美語補習班李姓老師，教唆國小六年級學生互打巴掌，藉以解決糾紛，被控教唆傷害等罪，士林地院15日開庭，李姓老師否認犯罪，聲稱他不斷的排解學童糾紛，調停過程提出「比腕力」、「大眼瞪小眼」的方式，最後兩學童均同意以「呼巴掌」解決，學童未有受辱的感覺，法官諭知，下次開庭傳喚2名學童，以及在場的高中生作證。

李姓老師今年3月11日晚間6點半，因2名小六學童在補習班發生爭執，為了解決紛爭，李提議以「呼巴掌」解決糾紛，李還說「要有氣勢」、「手要小心、不要打到耳朵」、「犯規的話要多打2下」，還面露微笑，遭控教唆傷害、公然侮辱等罪。

李辯稱，2名學童已多次打架衝突，他為了制止打架，先安撫情緒，並詢問2學童同始末，學童都不願向對方道歉，調停過程想出各種轉移注意力的方式，像是比腕力、大眼瞪小眼的方式，整個過程約100分鐘，目的是避免他們出去外面再打架，他認為呼巴掌是「相對公平、安全又光明正大」解決方式。

李否認提供金錢當獎勵，而是旁邊的高中生起鬨拿要他拿10元，高中生再「加碼」5元，2名學童見他沒有應聲，以為是默許，但他沒有答應，事後，學童家長拒絕和解。李更聲稱，學童只有互打6、7下而已，其中3下很輕，隔天拿到影片，學童還覺得很有趣，想要分享給其他人，並未覺得受辱，聲請法院傳喚2學童作證。