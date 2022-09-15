全球記憶體品牌廠十銓(4967)電競品牌T-FORCE推出專為專為AMD Ryzen 7000系列處理器及X670E/X670主機板所打造的VULCAN Alpha DDR5電競記憶體。VULCAN Alpha DDR5支援最新AMD EXPO超頻技術，讓記憶體在極佳的相容性下達到性能提升，輕鬆一鍵體驗極速穩定超頻快感，創出絕佳超頻性能及平台相容性，完美釋放 X670E/X670主機板潛在效能。

T-FORCE VULCAN Alpha DDR5電競記憶體，散熱片採用鋁合金一體成形沖壓製程，頂部卡扣式結構設計持久耐用，最大特色其是款專為AMD平台打造的專用記憶體，VULCAN Alpha採用經過嚴格篩選的優質IC顆粒，通過完整相容性與穩定度的嚴密測試，具有絕佳超頻及完美相容性，並搭載電源管理晶片(PMIC)，能更有效進行能源配置，給記憶體穩定的電源供應，降低使用中的雜訊干擾，提升訊號傳遞品質與穩定度。VULCAN Alpha DDR5提供5200MHz、5600MHz及6000MHz頻率可供選擇，是款能在AMD新世代平台創造極致卓越效能的DDR5電競記憶體。

T-FORCE VULCAN Alpha DDR5電競記憶體支援On-die ECC除錯機制，具有IC自我錯誤偵測與修正的功能，提資料傳輸的正確性，讓你擁有穩定又可靠的超頻性能，並提供完善的終身保固，在非人為損壞下皆提供免費更換的服務。