週四公布的數據顯示，德國八月批發價格(躉售價格)出現小幅月增0.1%，乳製品和油脂的價格上揚，提供了一些推力。

德國聯邦統計局表示，乳製品、雞蛋、食用油和油脂的價格在該月為月增2.4%；另一方面，老舊和廢棄材料的價格下跌5.1%，礦石、金屬、半成品價格下跌4.7%。

統計局還說，德國八月批發物價的年增漲幅，為連續第四個月放緩，八月為年增18.9%，低於七月的年增19.5%。