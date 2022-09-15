財政部統計，近10年民眾捐款國庫共計6千5百萬元，最大單筆為2312萬元。

民眾捐款給國家可分為「指定用途」與「未指定用途」，若屬指定用途捐款，由業務主管機關辦理受贈及規劃運用，未指定用途捐款悉數歸入國庫，供國家政務推動統籌運用。近年民眾主動捐款且未指定用途件數上升，109、110年逾百件(109年126件，110年165件)；捐款金額以101年3339萬元最多，其次為105年859萬元，103年810萬元，均因有大額捐款，分別為2312萬元、600萬元及563萬元。自101年累計至本(111)年6月捐款金額共6千5百萬元，且近4年採未具名方式(包含捐款人無公開姓名意願者)捐款比率愈來愈高，110年達6成3。

進一步分析近10年715筆對國庫捐款金額結構，近7成民眾捐款金額在萬元以下，其中以金額1-5千元為最大宗占36.8%，其次為未滿千元占17.1%，萬元以上以1-5萬元居多，占17.1%，百萬元以上有8筆(占1.1%)；捐款次數方面，扣除未具名之捐贈後計479筆，由同一人捐贈之次數最高紀錄為89次，次高為65次，第3高為62次，22次、21次亦各有1人。