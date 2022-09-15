余宛如代表市長鄭文燦領獎。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

全球資通訊科技卓越獎（2022 WITSA ICT Excellence Award）14日晚間在馬來西亞檳城舉行2022世界資訊科技大會（WCIT）頒獎典禮，桃園市政府以「智慧永續城市：打造桃園數位市民生活圈」榮獲智慧城市獎首獎，由桃園市政府資訊科技局長余宛如代表市長鄭文燦領獎。

世界資訊科技暨服務業聯盟（WITSA）是代表全球資訊科技服務產業最大的同業組織，會員是來自全球五大洲超過84個國家的資通訊同業團體，佔全世界資訊科技與服務市場的90％以上，其舉辦的世界資訊科技大會，享有資通訊業奧林匹克盛會的美名，舉辦的全球資通訊科技卓越獎，更被譽為資通界的奧斯卡獎，每年吸引國際公私部門激烈角逐。

余宛如表示，桃園經歷數位轉型、低碳轉型、能源轉型、綠色轉型，已建立即時預警系統，透過大數據分析，輔助環保、交通、水務等城市治理，成為全方位智慧永續城市。她補充，桃園市正積極推動智慧城市計畫的公私合作，將資通訊技術基礎設施導入智慧治理、智慧產業和智慧生活。

余宛如說，桃園市市民卡打造數位市民生活圈也是本次獲獎重點，桃園市市民卡是全台發行最成功的市民卡，發卡量已超過180萬張，在今年更推出市民卡紅利桃子點數平台，民眾只要透過網址註冊進入，參與市政活動就能獲得點數，藉此打造虛實整合的數位市民生活圈，達成節能減碳、振興消費等目標，更讓市民享受便利的數位生活。

余宛如認為，桃園市繼2019年拿下ICF國際智慧城市首獎、2021年榮獲ASOCIO數位政府獎後，本次再獲國際獎象徵桃園在推動智慧永續城市方面取得的成就，也期待能繼續提升市民幸福感，並推動下一代產業發展。

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