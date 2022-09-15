澎湃新聞報導，長三角一體化示範區15日舉行記者會，解讀《關於進一步支持長三角生態綠色一體化發展示範區高品質發展的若干政策措施 》，上海、江蘇、浙江一市兩省發展改革部門，對抓好支持示範區第二批政策措施的落地見效，進一步賦能示範區高品質一體化發展的考慮和具體舉措，上海將改革試點任務與示範區建設結合起來。江蘇在重點省際毗鄰地區推廣示範區制度創新成果。浙江探索示範區嘉善片區創新示範舉措。逐一分說。

上海：將改革試點任務與示範區建設結合起來

示範區執委會副主任、上海市發展改革委副主任張忠偉介紹，上海市重點抓好三個方面：

一是著力推進示範區各項支持政策加快落地見效。全力落實好支持政策中上海牽頭的各項任務，同時全力配合好江浙兩省和執委會牽頭的相關任務。

二是著力推進示範區成為上海落實國家戰略服務長三角的橋頭堡。以落實對示範區第二批支持政策為契機，將更多改革試點任務與示範區建設結合起來，如加強示範區與臨港新片區、虹橋國際開放樞紐的戰略聯動、開展營商環境創新試點構建統一大市場、提升技術創新策源能力、推動城市數位化轉型等等。

三是著力賦能示範區青浦片區實現高品質發展。將研究相關政策措施，鼓勵示範區青浦片區開展制度創新探索，進一步加大資源要素和體制機制保障的力度。

江蘇：在重點省際毗鄰地區推廣示範區制度創新成果

江蘇示範區執委會副主任、江蘇省發展改革委副主任淩鳴則表示，重點是凸出「三個結合」：

一是凸出制度創新和複製推廣相結合。目前示範區已推出了88項含金量高的制度創新成果，其中有38項制度創新經驗在江蘇有條件的省際、市際毗鄰區域複製推廣。

二是凸出項目建設和儲備相結合。緊盯生物醫藥、人工智慧、數位經濟等前沿領域謀畫招引儲備一批前瞻性項目，推動示範區加快形成一批標誌性建設成果，。

三是凸出加快政策落地和賦能吳江片區發展相結合。

浙江：探索示範區嘉善片區創新示範舉措

示範區執委會副主任、浙江省發展改革委副主任陳建忠介紹，主要是做好「三個聯動」：

一是聯動推進示範區各項支持政策落實。

二是聯動推進一體化示範區建設和浙重大戰略實施。將加強示範區共同富裕與浙江高品質發展建設共同富裕示範區工作的聯動推進、經驗做法的互學互鑒，共同打造六大跨省域共同富裕範例。

三是聯動推進示範區嘉善片區和嘉善縣域高品質發展建設。前兩輪示範點建設已圓滿完成，正積極探索新發展階段嘉善縣域高品質發展的創新示範舉措。