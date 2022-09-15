921大地震23周年，埔里鎮紙教堂將點亮「希望之燈」。（廖嘉展提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮紙教堂，舉辦《走過23》創生展。（廖嘉展提供／廖志晃南投傳真）

921大地震23周年，新故鄉文教基金會在文化部、水保局南投分局支持下，將在經歷災難、撫慰人心的埔里鎮紙教堂，點亮「希望之燈」；同時舉辦《走過23》創生展，透過影音及物件，呈現15個走過災難的創生故事。

3年前，日本阪神淡路大地震NPO法人代表藤本真一，將「希望之燈」送到紙教堂，祈願受災者安息，並賦予活著的人們有光明的希望，希望之燈不只在神戶，同時照亮著日本311地震等災區，台灣是第10盞；藤本真一表示，災害把台灣與神戶、日本連結在一起，期盼雙方情誼的象徵─希望之燈，永不止息的照亮我們。

台版「希望之燈」由竹編藝術家蘇素任創作，她以竹的雅致與堅韌，編織蝴蝶生命樹的意象，如同蝴蝶歷經層層淬煉，最終羽化成蝶，期勉人們不畏艱辛，只要心中有盼望，有勇氣，不管遇到什麼狀況都能面對。

紙教堂「希望之燈」點燈，將於17日下午3點半，由88風災後、陳俊志醫師擔任指揮的高雄市六龜區寶來國中、尼布恩合唱團及台灣安克隆樂團登台演出。

當晚，品嘗桃米餐廳媽媽烹飪的大鍋飯，回味地震初期，大家同舟共濟的場景。晚上6點，詩人路寒袖吟詠《希望》詩，23位代表參與點燈儀式，並由Butterfly弦樂六重奏，與蛹之聲團員、埔里合唱團透過樂音傳達對世界未來的祝福。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展表示，點亮希望之燈後，期待紙教堂成為心靈充電站，在不安的世界中，讓人們找到安身立命的能量。